محافظ الإسكندرية: تخصيص نسبة من باكيات الباعة لذوي الهمم

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، ممثلي رابطة شباب أهل التحدي لخدمة ذوي الإعاقة للاستماع لأهم مطالبهم، معلنا أنه سيتم تخصيص نسبة من باكيات الباعة لذوي الهمم مقابل الإيجار المحدد لها بالمشروعات التي تقيمها المحافظة حاليا.وأوضح أن تلك المشروعات هي الموقف الجديد والمنشية ومحطة مصر وحلقة السمك وميدان المساجد، على أن تكون الأولوية منهم للأكثر احتياجا لمساعدتهم في ايجاد مصدر دخل ثابت لهم، مؤكدا على تقديم كامل الدعم والتسهيلات اللازمة لهم وتكليف كافة الأجهزة التنفيذية في تسهيل أمورهم.جدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية قد أصدر تعليمات مسبقة للجهات المختصة بعدم إصدار أي تراخيص للعقارات والمنشآت الجديدة الا بعد توافر منحدرات لذوي الاحتياجات الخاصة بها في الرسوم الهندسية الخاصة بها، خاصة أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد على الاهتمام بمشكلات ذوي الهمم بصفة خاصة، وتخصيص ٢ كابينة بكبائن استانلي مجانا لهم، فضلا إصدار تعليماته للهيئة العامة للنقل العام الأوتوبيسات أو الترام، بالركوب المجاني هم وذووهم.