كندا: إصابات كورونا تصل إلى 393 ألفًا و506 والوفيات 12 ألفًا و342

ارتفعت حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 393 ألفا و506 إصابات، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.كما ارتفعت حصيلة الوفيات في كندا إلى 12 ألفا و342 حالة وفاة، في حين تعافى 314 ألفا و529 مصابا من (كوفيد- 19)، المرض الناجم عن فيروس كورونا.وقد مر حوالي 44 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في كندا.