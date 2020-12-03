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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يتوقف للاطمئنان على مواطن أصيب في انقلاب توك توك (صور)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:58 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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أوقف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، خط سيره بعدما شاهد حادث انقلاب توك توك على طريق دمو بالقرب من قرية بهبشين، وأسفر عن إصابة صاحب التوك توك، حيث نزل المحافظ من سيارته مسرعا للاطمئنان على الحالة الصحية للمواطن والذي تعرض لإصابة.

وطمأن المحافظ المواطن المصاب على وضعه الصحي وقام بإرشاده لإتباع بعض التعليمات والإرشادات الصحية لتجنب حدوث مضاعفات في الإصابة التي تبدو "كسرا في العظام" ووجه بسرعة الاتصال لإحضار سيارة إسعاف لنقل المواطن إلى المستشفى التخصصي، ولم يغادر المحافظ المكان حتى مجيء سيارة الإسعاف.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف "بمتابعة الحالة وتوفير الرعاية المطلوبة بالتنسيق مع إدارة المستشفى لاتخاذ ما يلزم من إجراء أشعة وفحوصات لتشخيص الإصابة وتوفير العلاج اللازم.

وأفاد وكيل وزارة الصحة أنه تم استقبال الحالة وإجراء كافة الفحوصات اللازمة لها، وتبين أنه مصاب بكسر في الفخذ الأيمن، وتم اجراء شدة طبية له ( توماس)، وسيتم إجراء عملية جراحية له بالمستشفى التخصصي الأسبوع القادم، مؤكدا على توفير كافة أوجه الرعاية له، وسيتم اطلاع المحافظ بمستجدات حالته الصحية.

وكان المحافظ قد شهد إحدى الفعاليات التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع السياحة والآثار بواحة ميدوم بمركز الواسطى، وأثناء عودته متوجها إلى مدينة بني سويف، قد لاحظ تجمع على جانب طريق دمو، وأمر سائقه بالتوقف للتعرف على سبب تجمع المواطنين، الذين هرعوا لنجدة المواطن إثر انقلاب مركبة التوك توك التي كان يقودها "بمفرده "على الطريق.
محافظ بني سويف يتوقف للاطمئنان على مواطن أصيب في انقلاب توك توك (صور)
محافظ بني سويف يتوقف للاطمئنان على مواطن أصيب في انقلاب توك توك (صور)
محافظ بني سويف يتوقف للاطمئنان على مواطن أصيب في انقلاب توك توك (صور)
محافظ بني سويف يتوقف للاطمئنان على مواطن أصيب في انقلاب توك توك (صور)
محافظ بني سويف يتوقف للاطمئنان على مواطن أصيب في انقلاب توك توك (صور)
محافظ بني سويف يتوقف للاطمئنان على مواطن أصيب في انقلاب توك توك (صور)
محافظ بني سويف يتوقف للاطمئنان على مواطن أصيب في انقلاب توك توك (صور)
محافظ بني سويف يتوقف للاطمئنان على مواطن أصيب في انقلاب توك توك (صور)
محافظ بني سويف يتوقف للاطمئنان على مواطن أصيب في انقلاب توك توك (صور)
محافظ بني سويف يتوقف للاطمئنان على مواطن أصيب في انقلاب توك توك (صور)
محافظ بني سويف يتوقف للاطمئنان على مواطن أصيب في انقلاب توك توك (صور)
محافظ بني سويف يتوقف للاطمئنان على مواطن أصيب في انقلاب توك توك (صور)

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