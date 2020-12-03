تحقيقات حريق جهاز حدائق أكتوبر: تفحم عن آخره والنار التهمت المستندات

أجرت نيابة أكتوبر أول، برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس النيابة، تحقيقات موسعة في حريق جهاز مدينة حدائق أكتوبر فجر أمس.وأسفرت المعاينة، التي أجراها محمد البنان وكيل أول نيابة أكتوبر أول، لموقع الحريق عن التهام النيران مقر الجهاز بالكامل، وتحول 20 كارفان إلى ركام حيث تفحمت تماما عن آخرها.وأضافت المعاينة أن النيران امتدت لمسافة كبيرة وطالت مقر الجهاز بأكمله، وأسفر الحريق عن احتراق كافة المستندات والملفات والأوراق داخل الجهاز.وأشارت المعاينة إلى أن النيران أدت إلى انفجار عدد من أسطوانات الغاز الموجودة خلف الجهاز والمحرزة من حملات لإزالة الإشغالات ما زاد من شدة اشتعال النيران.وأمرت النيابة بندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وتحديد أسبابه ونقطة بدايته ونهايته والخسائر التي تسبب بها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.وكانت مصادر أمنية قد كشفت أسباب الحريق الذي اندلع في جهاز حدائق أكتوبر بسبب ماس كهربائي في كارفان مجاور لمقر الجهاز، في ساعات الصباح الأولى، وتمت السيطرة عليه ولم يسفر عنه خسائر بشرية.وكانت قوات الحماية المدنية بالجيزة قد سيطرت على حريق بجهاز حدائق أكتوبر، وتم السيطرة على الحريق دون أي خسائر في الأرواح.واندلع حريق هائل، فجر أمس الأربعاء، في جهاز مدينة حدائق أكتوبر، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة، بعدما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا بالحادث، وعلى الفور دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اللواء هشام صادق، بسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق.