العراق: تسجيل 21 وفاة و2039 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الخميس، تسجيل 21 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 12 ألفا و361 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 2039 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 558 ألفا و767.ولفتت إلى أن 1550 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 487 ألفا و863.