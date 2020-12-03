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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

العراق: تسجيل 21 وفاة و2039 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:35 م
صحة العراق
صحة العراق
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الخميس، تسجيل 21 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 12 ألفا و361 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 2039 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 558 ألفا و767.

ولفتت إلى أن 1550 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 487 ألفا و863.

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