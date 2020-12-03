انفجار ضخم بالقرب من بريستول غرب إنجلترا

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن أطقم الطوارئ تتعامل مع انفجار ضخم وقع في مخزن في أفونماوث بالقرب من بريستول، بغربي إنجلترا.وأوضحت صحيفة "بريستول بوست" أن خدمة دائرة الإسعاف الجنوبية الغربية ذكرت أنها تتعامل مع "حادث خطير".وتم استدعاء أطقم مكافحة الحرائق الساعة 11:20 صباحا، وتم تأكيد وقوع "إصابات".