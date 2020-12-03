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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
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سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ ذوي الهمم بيومهم العالمي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 05:01 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إسلام نصير - محمد الشريف
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تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة يومهم العالمي الذي يحل اليوم الخميس الثالث من ديسمبر، كما تتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل لهذه الشريحة إنصافا لها وسعيا لنيل حقوقها.

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية في ملف حصول هذه الشريحة على حقوقها في مجالات الحياة المختلفة بداية من التشريع بما تضمنه دستور مصر من مواد تقر حقوق ذوي الإعاقة، وبما نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من حقوق وتحقيق خطوات ملموسة في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيا.

وتسلط الأمم المتحدة في احتفالاتها باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2020 الضوء على حقيقة أن ذوي الإعاقة وكبار السن في العالم هم من بين الأكثر تضررًا من فيروس كورونا (كوفيد - 19) من حيث عدد الوفيات، وأن إدراج منظور الإعاقة سيؤدي إلى جهود أعم نفعا فيما يتصل بالتصدي للجائحة والتعافي منها.

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