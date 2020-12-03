وفاة مدير مستشفى سابق بكورونا في كفرالشيخ

لقي الدكتور وائل فاروق النجار، مدير مستشفى الرياض المركزي سابقا بمحافظة كفرالشيخ، مصرعه، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي كان أصيب به قبل أيام ولكن سرعان ما تدهورت حالته الصحية وتوفي.من جانبها، نعت إدارة الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، الدكتور وائل فاروق، مقدمين خالص العزاء لأسرته، وسائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.وناشدت مديرية صحة كفرالشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد- 19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.وكثّفت محافظة كفرالشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.