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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الإسكندرية تفاجئ مستشفى العامرية العام (صور)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:54 م
الدكتورة جاكلين
الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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أجرت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، زيارة مفاجئة لمستشفى العامرية العام، ووحدة صحة الأسرة بزاوية عبدالقادر بنطاق حي العامرية، بحضور الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، ومتابعة الإجراءات الاحترازية. وفي إطار المبادرات التي أطلقتها المحافظة لتطوير القطاع الصحي ودعم المستشفيات والأطقم الطبية بالأجهزة والاحتياجات اللازمة.

وخلال تفقدها أقسام مستشفى العامرية المختلفة، من غرفة الغازات والأكسجين وغرفة العناية والعيادات الخارجية، وجهت عازر مدير المستشفي بضرورة إرشاد المواطنين بمراعاة التباعد الاجتماعي والتشديد علي ارتداء الكمامات وخاصة خلال فترات الانتظار لأدوارهم.

وتفقدت الأعمال الإنشائية بالمبنى الملحق بالمستشفى والذي جاء بتبرع من المجتمع المدني بتكلفة ٥٠ مليون جنيه. ووجهت بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال التي تتم به خلال الأشهر القليلة المقبلة، للتسهيل علي المرضي، حيث يعد إضافة متميزة تسهم بشكل كبير في زيادة الطاقة الاستيعابية بالمستشفى.

وفي سياق متصل؛ تفقدت عازر العيادات المختلفة بوحدة صحة الأسرة بزاوية عبدالقادر، حيث استفسرت من الأطباء عن احتياجاتهم. ووجهت الأطباء بضرورة عمل ندوات لأهالي عبدالقادر لتوعية المواطنين بالخدمات المختلفة التي تقدمها الوحدة. وقدمت الشكر إلي جميع العاملين بالوحدة علي الجهد الذي يبذلونه.

وخلال الجولة؛ استمعت عازر إلى شكاوى وطلبات المواطنين، واستفسرت من أهالي المرضى عن جودة تقديم الخدمة الطبية لهم، مؤكدة  أن من بين أهم أولويات المسئولين هو تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وطالبتهم باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامتهم.
نائب محافظ الإسكندرية تفاجئ مستشفى العامرية العام (صور)
نائب محافظ الإسكندرية تفاجئ مستشفى العامرية العام (صور)
نائب محافظ الإسكندرية تفاجئ مستشفى العامرية العام (صور)
نائب محافظ الإسكندرية تفاجئ مستشفى العامرية العام (صور)
نائب محافظ الإسكندرية تفاجئ مستشفى العامرية العام (صور)
نائب محافظ الإسكندرية تفاجئ مستشفى العامرية العام (صور)
نائب محافظ الإسكندرية تفاجئ مستشفى العامرية العام (صور)
نائب محافظ الإسكندرية تفاجئ مستشفى العامرية العام (صور)
نائب محافظ الإسكندرية تفاجئ مستشفى العامرية العام (صور)
نائب محافظ الإسكندرية تفاجئ مستشفى العامرية العام (صور)

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