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القبلة

«إعلام الأزهر» تنظم ندوة حول حماية اللغة العربية.. الأربعاء المقبل

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:26 م
غانم السعيد
غانم السعيد
أميرة العناني
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تنظم كلية الإعلام بجامعة الأزهر، بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية يوم الأربعاء القادم ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، وذلك تحت رعاية فضيلة رئيس الجامعة د. محمد المحرصاوي وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية د. أسامة العبد.

وقال د. غانم السعيد عميد كلية الإعلام، إن الندوة تأتي في إطار إبراز أهمية اللغة العربية في حياتنا اليومية العملية والعلمية، خاصة وأنها تمثل مصدرًا رئيسًا لكل العلوم، كما أن حاجة الناس لها لا تقل أهمية عن حاجتهم إلى الماء والهواء.

أضاف السعيد أن الاحتفال باللغة العربية يأتي في توقيت تعاني فيه من محاولات التغريب وعدم الاهتمام خاصة من جانب طلاب العلم في مختلف المراحل التعليمية.

أوضح عميد كلية الإعلام أن الندوة سوف تناقش مجموعة من المحاور المهمة، منها: وسائل حماية اللغة العربية في الإعلام والمرئي والمسموع، ووسائل حمياتها في العالم الرقمي، الأدب التفاعلي ودوره في حماية اللغة العربية وجدلية الفصحى والعامية، حماية اللغة العربية من هجوم اللغات الأجنبية، بالإضافة إلى محور "نحو لغة عربية تلائم عموم الجماهير"، كما يشتمل برنامج الندوة على إقامة فقرات شعرية تبرز حلاوة هذه اللغة وعظيم مذاقها وروعة معانيها.

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