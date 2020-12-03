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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

شيخ الأزهر ينعى نائب رئيس الجامعة الأسبق

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:25 م
أحمد الطيب
أحمد الطيب
أميرة العناني
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نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأستاذ الدكتور محمد حسان عوض، فقيد العائلة، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية، اليوم الخميس.

وذكر الإمام الأكبر أن الفقيد الراحل كان نموذجًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل وخدمة الأزهر ورسالته، وظل يجوب ديار العلم والمعرفة بحثًا وشغفًا وحبًّا للعلم وأهله حتى فارقنا إلى دار الحق.

وقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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