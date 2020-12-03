زيادة إصابات كورونا في أمريكا 1.5 %

ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 1.5 %، خلال 24 ساعة ليصل الإجمالي إلى 13.9 مليون حالة، اليوم الخميس بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ 1.2 % خلال الأسبوع الماضي، وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد لحالات الإصابة المؤكدة، وهو 1.27 مليون، بزيادة 1.4 % عن نفس الوقت أمس.وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 5.2 % في عدد الإصابات عن نفس الوقت أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 4461 حالة، فيما سجلت نيفادا أكبر عدد من الوفيات في الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 391 شخصا.