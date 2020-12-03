المنيا تحتفل باليوم العالمى لذوى الإعاقة وإجراءات متنوعة لدمجهم

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مجموعة كلنا واحد ومديرية الشباب والرياضة، وذلك ضمن جهود المحافظة لدعم إقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية للحياة الكريمة، والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة، والعمل على توظيف واستغلال جميع إمكانياتها البشرية.جاء ذلك بحضور، اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، العقيد أركان حرب محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، وومندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتورة هبة أبوزيد، مسئول ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة، وعدد من مديري المديريات، وبمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة.قال المحافظ، إن الدولة المصرية تبذل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المزيد من الجهد، لخلق بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوي الهمم لدمجهم في الحياة العامة وإطلاق إبداعاتهم في كل المجالات، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات جادة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الهمم، فجاء دستور 2014 ليكفل لهم حقوقًا غير مسبوقة، وجاء تمثيلهم في البرلمان تمثيلًا مشرفًا يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم.وأضاف المحافظ، أن المحافظة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتقديم يد العون للأشخاص ذوي الهمم، فقد تم توجيه إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بإنشاء رامبات خاصة لذوي الهمم في جميع المراكز وتخصيص موظف مختص بكل مديرية لإنهاء كل طلباتهم، كما تمت متابعة أعمال إنشاء نادي متحدى الإعاقة المقام على 10 أفدنة بالمنيا الجديدة ليكون متنفسًا لهم لإطلاق المجال لكل إبداعاتهم، مؤكداّ أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كل السبل الحياتية والرعاية لهم.وأكد مندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة، أن المديرية حققت المراكز الأولى فى مهرجان "الحلم المصري" فى نسخته الرابعة لعام 2019 والتي تمت استضافتها بمحافظة الإسكندرية، حيث تم الحصول على عدد كبير من الجوائز وحققت المديرية الفوز بالمراكز الأولى بمشروع المهرجان الإرشادي الكشفى الرابع تحت عنوان "أنا قادر بشكل مختلف"، كما تم تشغيل مراكز تنمية الفنون والإبداع بمراكز الشباب.من جانبها أوضحت، الدكتورة هبة أبو زيد، مسئول ملف ذوي الاعاقة بالمحافظة، أن هذا اليوم يأتي في إطار حرص الدولة على دعم مواهب الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم مع أفراد المجتمع، لأنهم جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي، كما يهدف الاحتفال إلى تعزيز الفهم المجتمعي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجني المكاسب الناجمة عن إدماجهم في مجتمعهم في مختلف جوانب الحياة.وعلى هامش الاحتفال تفقد المحافظ معرضًا للأعمال الفنية من مختلف المصنوعات والمشغولات باسم الجمعيات المختلفة، مقدمًا الشكر لهم على جهودهم في إنتاج تلك الأعمال من خلال أبناء تلك الجمعيات، وقدم ذوي الهمم خلال الاحتفالية العديد من الفقرات، منها أوبريت يا كورونا، فقرات شعرية وغنائية.