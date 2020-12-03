حملة بمدينة الحمام لمتابعة الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا

نفذت حملة من مرور مطروح بالاشتراك مع مجلس مدينة الحمام، مرورا على مواقف السيارات بالمدينة والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والالتزام بارتداء الكمامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.كما كثف مركز ومدينة الحمام جهود تطهير الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، تحت إشراف وجيه عمارة رئيس مركز الحمام.وشدد محافظ مطروح على استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية، والتعليمية، ودور العبادة وماكينات الصراف الآلى، والشوارع والميادين والمرافق العامة، لمجابهة الفيروس والحد من انتشاره خلال الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وتوفير بيئة صحية وآمنة لمنع انتشار الفيروس حرصا على سلامة وصحة المواطنين.