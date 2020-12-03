وزير القوى العاملة يشهد احتفالية «عمالنا مسئوليتنا» بأسوان

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مساء اليوم الخميس، احتفالية "عمالنا مسئوليتنا.. العمالة غير المنتظمة في عيون القوى العاملة''، وذلك بشركة الصناعات الكيماوية "كيما"، وجاء ذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وقيادات الوزارة.وتضمن الحفل السلام الجمهورى، وسماع آيات الذكر، وعرض فيلم وثائقى عن العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى سرد سريع لتوضيح خطة الإخلاء وتعليمات الإجراءات الاحترازية والوقائية.وشملت الاحتفالية أيضًا توزيع 10 وثائق أمان للعمالة غير المنتظمة من قطاع المقاولات والمحاجر والزراعة من إجمالي 2603. وقدمت شركة الصناعات الكيماوية ''كيما'' درع الشركة لكل من: وزير القوى العاملة بأسوان، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.الجدير بالذكر أن زيارة وزير القوي العاملة محمد سعفان بدأت بتوقيع بروتوكولات للتعاون بشأن التدريب ونشر ثقافة العمل الحر مع جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون لمبادرة "هنجملها" لزراعة 9 أفدنة.