الأنبا «بموا» يزور كنيسة مارمينا بالسويس

تفقد الأنبا بموا، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالسويس، أعمال البناء لكنيسة الشهيد العظيم مارمينا والبابا كيرلس بمدينة السلام بالسويس.وتعد هذه الكنيسة من الكنائس الجديدة قيد الإنشاء بإيبارشية السويس، وذلك في إطار حرص الإيبارشية على التعمير الروحي لخدمة الأقباط هناك.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدأت الأربعاء الماضي، صوم الميلاد المجيد، هو صوم الدرجة الثانية والذي تسمح فيه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتناول الأسماك، على خلاف الصوم الكبير الذي يُعد من أصوام الدرجة الأولى، ولا يُسمح فيه الكنيسة بتناول الأسماك، وتبدأ فيه الأديرة القبطية غلق أبوابها.