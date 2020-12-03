«رجال أعمال إسكندرية» تستقبل سفير الدنمارك بمصر

استقبلت جمعية «رجال أعمال إسكندرية» السفير سفيند أولينج، سفير الدنمارك لدى مصر، والوفد الدبلوماسي المرافق، وكان فى استقباله المهندس محمد صبري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الذى ترأس الاجتماع.وأكد المهندس محمد صبرى أن تلك الزيارة تعتبر فرصة لإتاحة التواصل مع الجانب الدنماركي وإيجاد فرص للتعاون فى المجالات المشتركة بين الشركات الدنماركية العاملة فى مصر وجمعية رجال أعمال إسكندرية، وكذلك أعضاء الجمعية بمجالاتهم المختلفة.عُقد اللقاء بهدف مناقشة سُبل التعاون بين الجمعية والجانب الدنماركي خاصة في مجال الطاقة والبيئة والصحة وأكد السفير أن مصر تقدم فرص واعدة للشركات الدنماركية لأنها وجهة مثالية ليس فقط لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكن أيضًا للعديد من الأسواق الافريقية الناشئة، فيما تم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشتركة والتعرف على أنشطة الجمعية ووحدات العمل التابعة لها من خلال العرض التقديمي الذى قدمه أدهم قريطم المدير التنفيذى للجمعية بتقديمه للحضور.