أردوغان يعتزم زيارة أذربيجان الأسبوع المقبل

أعلن موقع "تي آر تي" التركي، اليوم الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة أذربيجان يومي الأربعاء والخميس المقبلين.وتعتبر تلك الزيارة الأولى للرئيس التركي منذ توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، برعاية موسكو.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مؤخرًا عن توقيع اتفاقية بشأن إنشاء مركز مراقبة مشترك بين أنقرة وموسكو، بهدف الإشراف على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ، المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.