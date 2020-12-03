تحرير 25 محضرًا في حملة تموينية بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا برئاسة المهندس محمد سيد ليلة، اليوم الخميس، حملة تموينية مكبرة، بالتعاون والتنسيق مع مدير التفتيش الإداري، مدير الرقابة التموينية ومدير مكتب تموين مغاغة، ضبطت خلالها 25 مخالفة متنوعة.أكد المهندس محمد سيد ليلة، رئيس مركز ومدينة مغاغة، أن الحملة مرت على عدة مخابز بقرية ملاطية والحلاج التابعتين لمجلس قروي ميانة وقرية العباسية التابعة لمجلس قروي آبا، وذلك لإحكام الرقابة على المواد الغذائية ورغيف الخبز للمواطنين، لرفع مستوى الخدمات المقدمة، وتكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش التجاري والتدليس.وأوضح رئيس المركز أن الحملة أسفرت عن تحرير خمسة وعشرين محضرا متنوعا، جاءت ما بين نقص بالوزن وتصرف بالبيع، وعدم نظافة وعدم صرف بون، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية مع مرتكبيها.