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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«المقاولون العرب» أفضل شركة في أوغندا.. ووفد مصري بحفل تكريمها

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:17 م
المهندس خالد محمود
المهندس خالد محمود
محمد إبراهيم
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زار المهندس خالد محمود عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، دولة أوغندا، للمشاركة في حفل تكريم شركة المقاولون العرب بأوغندا كأفضل شركة مقاولات للعام الثالث على التوالي.

والتقى الوفد المصرى، برفقة السفير أشرف سويلم، السفير المصري بأوغندا، والمهندس محمد طلبة، العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب بأوغندا، بوزير الأشغال والمواصلات الأوغندي "إدوارد كاتومبا وامالا"، الذي أثنى على إنجازات الشركة في بلاده، ودورها في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بجودة عالية بما أهلها للحصول على جائزة أفضل شركة مقاولات عاملة في أوغندا لثلاث مرات متتالية، كما تم بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال البنية الأساسية.

كما التقى الوفد المصري، بنائب وزير المالية الأوغندى "باتريك أوكابالا" لبحث أوجه التعاون ومصادر التمويل لتنفيذ المشروعات الطموحة المدرجة على خطة التنمية الاقتصادية الأوغندية للفترة 2021-2026، ودعم الوفد طلب شركة المقاولون العرب إسناد بعض أعمال هذه الخطة الطموحة، بما يكفل تعزيز التعاون الثناني في كافة المجالات.

كما تفقد الوفد المصرى "مستشفى مولاجو بالعاصمة كمبالا"، والتي نفذتها الشركة وفقا لأعلى المعايير، كما استعرض الوفد، الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة الأخرى وعلى رأسها مشروع مستشفى كايونجا، ومشروعات الطرق بمقاطعتي "باليسا وماساكا".

وأوضح المهندس خالد عباس، أن زيارة الوفد المصرى تأتي في إطار ما توليه القيادة السياسية من أولوية لتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية في كافة المجالات، ودعم الدور الإقتصادي والتنموي للشركات المصرية الناجحة في إفريقيا.

جدير بالذكر، أن الرئيس الأوغندى موسيفيني، أشاد بمشروع الشركة في مقاطعة باليسا خلال تفقده للطريق أول أمس الذي نفذته الشركة، ووصفه بأنه من أفضل الطرق في شرق إفريقيا.

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