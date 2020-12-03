رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مصطفى الفقى: مصر عصية على السقوط وتسير على الطريق الصحيح

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:51 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
طباعة
قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الدولة المصرية تركز في هذه المرحلة في الإصلاح الاقتصادي والبناء العمراني، مشيرا إلى أن مصر تجابه الإرهاب وتخوض حربا ضروسا ضد التنظيمات الإرهابية، جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "ماذا يدور حولنا" داخل مجمع الفنون والثقافة، بحضور الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان.

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية، أن مصر عصية على السقوط، ولا يوجد دولة أخرى مثلها ولا يوجد أي مبادرة فى المنطقة العربية بدون مشاركة مصر، مبينا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد جاء وأفشل مخططا كان يحاول إسقاط مصر، مؤكدا أن مصر تسير على الطريق الصحيح وتشهد نهضة كبيرة ولا بد من دعم هذه النهضة.

من جهته قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الدكتور مصطفى الفقي رجل مميز منذ أن كان طالبا، غير أنه مفكر مبدع، وسياسي رائع، وأضاف نجم "لم يكن الدكتور الفقي يسعى إلى المنصب، وإنما كان المنصب هو من يسعى إليه، وليس المنصب فقط، بل قلوب الناس دائما ما تسعى إليه لتنهل من علمه الغزير، مشيرا إلى أنه رجل صاحب رؤية ثاقبة، ولا يحكي تاريخًا وإنما هو صاحب رؤية استشرافية مميزة".

موضوعات متعلقة

تفاصيل آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. ما الجديد في القانون؟

كما انفرد «الكابتن»..الزمالك يعلن قائمة الموسم الجديد

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

حقيقة هدم «عزبة الصفيح» دون توفير سكن بديل للأهالى

الصور

image description

محافظ أسيوط يناشد مقدمي التصالح بسرعة سداد الـ 25% قبل نهاية العام

image description

محافظ أسيوط: ربط المراكز التكنولوجية ببوابة خدمات المحليات بالإنترنت

image description

« نور حياة» تجري عمليات جراحية للعيون لأهالي دمياط

image description

مصرع محامٍ فى حادث مرورى بدمياط

image description

لجنة من السكرتير المساعد والضرائب العقارية لتسعير الأراضي بأسيوط

الأكثر قراءة

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

تفاصيل آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. ما الجديد في القانون؟

اكتشاف صادم من الأطباء بسبب وجبة سوشى

فاو: مؤشر أسعار الغذاء يقفز في نوفمبر إلى ذروة 6 سنوات تقريبا

ألمانيا تسعى لمنح معاشات تقاعدية قريبا للعاملين المستقلين

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
ماجد حبته
ابن القرضاوى.. شابه أباه
خالد عكاشة
أردوغان أمام بيع تركيا بالقطعة
صفوت البياضي
رسالة التعليم المقدسة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «2»
المزيد

الثقافة

عبدالدايم تبحث مع سفير آذربيجان دعم وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

مصطفى الفقى: مصر عصية على السقوط وتسير على الطريق الصحيح

«قصور الثقافة» تكثف قوافلها بالمحافظات الحدودية لنشر المعرفة

افتتاح معرض خزافي جراجوس بكنيسة قلب يسوع.. الليلة