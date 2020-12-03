مصطفى الفقى: مصر عصية على السقوط وتسير على الطريق الصحيح

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الدولة المصرية تركز في هذه المرحلة في الإصلاح الاقتصادي والبناء العمراني، مشيرا إلى أن مصر تجابه الإرهاب وتخوض حربا ضروسا ضد التنظيمات الإرهابية، جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "ماذا يدور حولنا" داخل مجمع الفنون والثقافة، بحضور الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان.وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية، أن مصر عصية على السقوط، ولا يوجد دولة أخرى مثلها ولا يوجد أي مبادرة فى المنطقة العربية بدون مشاركة مصر، مبينا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد جاء وأفشل مخططا كان يحاول إسقاط مصر، مؤكدا أن مصر تسير على الطريق الصحيح وتشهد نهضة كبيرة ولا بد من دعم هذه النهضة.من جهته قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الدكتور مصطفى الفقي رجل مميز منذ أن كان طالبا، غير أنه مفكر مبدع، وسياسي رائع، وأضاف نجم "لم يكن الدكتور الفقي يسعى إلى المنصب، وإنما كان المنصب هو من يسعى إليه، وليس المنصب فقط، بل قلوب الناس دائما ما تسعى إليه لتنهل من علمه الغزير، مشيرا إلى أنه رجل صاحب رؤية ثاقبة، ولا يحكي تاريخًا وإنما هو صاحب رؤية استشرافية مميزة".