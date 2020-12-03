محافظ الشرقية: مد فترة التصالح علي مخالفات البناء لنهاية ديسمبر

ٱعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء للمواطنين بنطاق المحافظة حتى نهاية ديسمبر الجاري.و ناشد محافظ الشرقية المواطنين المخالفين، بضرورة الاستفادة من الفترة الممنوحة للتقدم بطلبات التصالح إلى المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية في تلقي طلبات التصالح من المواطنين والتيسير عليهم، مشيرًا إلي أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمها المواطنين للتصالح حتى الآن بلغ 209 آلاف و890 طلبا حتى 2 ديسمبر 2020.وأضاف المحافظ أن مد فترة التصالح للمواطنين جاءت استجابة لمطالب المواطنين وعدد من الجمعيات الأهلية، مؤكدًا على حرص الدولة على تقنين أوضاع المواطنين المخالفين والدخول تحت مظلة الدولة.