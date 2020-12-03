تجديد حبس 3 متهمين بتصنيع الحشيش في حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الخميس، حبس 3 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتصنيع الحشيش، وتحريز المضبوطات.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط كمية من الحشيش المخدر، ومادة تستخدم في تصنيع الحشيش المخدر، وكمية من عجينة الحشيش المخدر معدة للتصنيع، وكمية من نبات عشبى أخضر اللون.كما تم ضبط كمية من البودرة تستخدم في تصنيع الحشيش المخدر، ومبلغ مالى، و3 هواتف محمولة، وسيارة، وأدوات التصنيع.ويتخذ المتهمون من معرض "إيجار سيارات" مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد تصنيع مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تحركاتهم.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.