رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بتصنيع الحشيش في حلوان

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:49 م
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
طباعة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الخميس، حبس 3 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتصنيع الحشيش، وتحريز المضبوطات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط كمية من الحشيش المخدر، ومادة تستخدم في تصنيع الحشيش المخدر، وكمية من عجينة الحشيش المخدر معدة للتصنيع، وكمية من نبات عشبى أخضر اللون.

كما تم ضبط كمية من البودرة تستخدم في تصنيع الحشيش المخدر، ومبلغ مالى، و3 هواتف محمولة، وسيارة، وأدوات التصنيع.

ويتخذ المتهمون من معرض "إيجار سيارات" مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد تصنيع مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تحركاتهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.

موضوعات متعلقة

تفاصيل دهس ابن وزير سابق لشاب على طريق الواحات (صور)

مصدر بـ«الصحة»: تكليف رئاسي بتوفير مخزون كاف من أدوية «بروتوكول كورونا»

«زعمت أنه تحرش بها».. استبعاد معلمة أجبرت طالبًا على مسح حذائها

إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020.. المستحقين والرابط

الصور

image description

محافظ أسيوط يناشد مقدمي التصالح بسرعة سداد الـ 25% قبل نهاية العام

image description

محافظ أسيوط: ربط المراكز التكنولوجية ببوابة خدمات المحليات بالإنترنت

image description

« نور حياة» تجري عمليات جراحية للعيون لأهالي دمياط

image description

مصرع محامٍ فى حادث مرورى بدمياط

image description

لجنة من السكرتير المساعد والضرائب العقارية لتسعير الأراضي بأسيوط

الأكثر قراءة

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

تفاصيل آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. ما الجديد في القانون؟

اكتشاف صادم من الأطباء بسبب وجبة سوشى

فاو: مؤشر أسعار الغذاء يقفز في نوفمبر إلى ذروة 6 سنوات تقريبا

ألمانيا تسعى لمنح معاشات تقاعدية قريبا للعاملين المستقلين

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
ماجد حبته
ابن القرضاوى.. شابه أباه
خالد عكاشة
أردوغان أمام بيع تركيا بالقطعة
صفوت البياضي
رسالة التعليم المقدسة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «2»
المزيد

الثقافة

عبدالدايم تبحث مع سفير آذربيجان دعم وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

مصطفى الفقى: مصر عصية على السقوط وتسير على الطريق الصحيح

«قصور الثقافة» تكثف قوافلها بالمحافظات الحدودية لنشر المعرفة

افتتاح معرض خزافي جراجوس بكنيسة قلب يسوع.. الليلة