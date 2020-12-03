مصرع سيدة أسفل عجلات قطار في قنا

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الخميس، دهسا أسفل عجلات القطار، أثناء عبورها ممر غير شرعي بمدينة قوص جنوب محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.وكان اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من اللواء محمد ياسر مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد مصرع سيدة أثناء عبورها مزلقان غير شرعى بمدينة قوص جنوب قنا ونقلها إلى مستشفى قوص المركزى.وتبين من الفحص، أن الحادث أسفر عن مصرع تساهيل عبدالنعيم محمد، 39 عاما، مقيمة الجمالية بقوص، إثر حادث دهسها أسفل عجلات القطار في قوص.تم نقل الجثة إلى مستشفى قوص المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.