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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الصحة» توضح إجراءات العزل المنزلي الصحيحة للمصاب بكورونا (فيديوجراف)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:25 م
كورونا
كورونا
فاتن خديوى
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كشفت وزارة الصحة والسكان، في فيديوجراف، عن إجراءات العزل المنزلي عند الاصابة بفيروس كورونا المستجد، والطرق الصحية لتجهيز المنزل لعزل المصاب.

وأكدتالوزارة ضرورة أن يكون للمريض غرفة خاصة بتهوية طبيعية، وأن يكون للمريض حمام خاص إذا أمكن، وحال كان واحد مشترك يجب أن تكون غرفة المريض الأقرب للحمام مع ضرورة ارتداء كمامة عند الذهاب أو العودة، مشددة على ضرورة تطهير الحمام بعد كل استخدام للمريض.

وأشارت وزارة الصحة إلى ضرورة أن يرعى المريض شخص سليم لا يعاني من أي أمراض وغير مسن، مع ضرورة أن يتم ترك طعامه خارج الغرفة، وفي حالة دخول الغرفة يجب ارتداء ماسك طبي وقفاز مع ضرورة غسل الأيدي فور الخروج.

وأشارت إلى ضرورة تغيير الكمامة يوميًا، مع ضرورة الحرص على وضعها في كيس بلاستيك محكم الغلق، مشددة على منع الزيارات العائلية خلال فترة الإصابة. اضغط

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