البابا تواضروس يستقبل رئيس أكاديمية البحث العلمي

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.ودار اللقاء حول تشجيع الباحثين والمخترعين من الشباب المصري بوسائل عديدة، كالمسابقات والمقابلات التليفزيونية مع رجال الأعمال، والتي تُساهم في دفع العمل البحثي وتقديم الاختراعات التي تفيد الحياة الإنسانية.