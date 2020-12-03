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عالم

الصحة العالمية تدعو إلى الالتزام بدعم تسريع إتاحة أدوات مكافحة كورونا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:58 م
تادروس ادهانوم
تادروس ادهانوم
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دعا الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، البلدان إلى الالتزام بالمساهمة في عمل مسرع الوصول لأدوات مكافحة كورونا، منوها بأنه الحل العالمي لإنهاء المرحلة الحادة من الجائحة في أقرب ما يمكن من خلال تمكين البلدان من الوصول إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات وبشكل عادل، مشيرا إلى أن تلك المساهمة ليست فقط الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، ولكنه الأمر الذكي بالنسبة لجميع البلدان اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

وقالت منظمة الصحة اليوم الخميس، وتزامنا مع اجتماع قادة العالم في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بوباء كورونا، إن البيانات الجديدة المنشورة اليوم تؤكد أن ترك البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل الأدنى دون الحصول على لقاح كورونا سوف يتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة تعرض عقودا من التقدم الاقتصادي للخطر سواء لتلك البلدان أو للاقتصادات المتقدمة على السواء.

واستنادا إلى تحليل أعدته مجموعة أوراسيا لعشرة اقتصادات رئيسية، هي كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وقطر وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لتقييم الفوائد التي تعود على الاقتصادات المتقدمة من مساهمتها في الوصول إلى أدوات مكافحة فيروس كورونا، وضمان التوزيع العادل لها والذي تقوده المنظمة قالت إن الوصول المنصف إلى لقاحات كورونا يمكن أن يولد فوائد اقتصادية لا تقل عن 153 مليار دولار في عام 2020 – 2021 و466 مليارا بحلول عام 2025 في الاقتصادات الرئيسية العشرة.

وأشارت المنظمة إلى أن مسرع الوصول إلى أدوات مكافحة كورونا والذى يمثل شراكة للمنظمة مع المنظمات الصحية الدولية الرائدة فى العالم ويعتبر تعاونا عالميا فريدا يدعم التطوير والتوزيع العادل للاختبارات والعلاجات واللقاحات التي يحتاجها العالم لمواجهة وباء كورونا مازال يعاني من فجوة تمويل كبيرة تبلغ 28.2 مليار دولار.

وقالت إن هناك حاجة ماسة إلى 4.3 مليار دولار لتسريع مجالات العمل الحرجة، محذرة من أنه إذا لم يتم تلبية هذا النقص سوف تتأخر البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في الوصول إلى أدوات مكافحة الفيروس في عام 2021 القادم؛ ما سيؤدي إلى جائحة طويلة الأمد مع عواقب اقتصادية وخيمة ليس فقط لهذه البلدان ولكن للاقتصاد العالمي.

وأشارت منظمة الصحة إلى تقرير أعدته منظمة بيل وميلندا جيتس يقول إن ما يمكن أن تحصل عليه الاقتصادات الرئيسية العشرة من فوائد هو أكثر من 12 ضعف التكلفة الإجمالية المقدرة بنحو 38 مليار دولار لمسرع الوصول إلى أدوات مكافحة كورونا.

ولفتت المنظمة إلى أن هذا التقدير يستند إلى سيناريوهات الجانب السلبى لتوقعات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2020 بشأن الآثار السلبية المتوقعة لتفشي المرض في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وقالت منظمة الصحة إن الدول العشرة أسهمت حتى الآن فى مسرع الوصول لأدوات مكافحة كورونا بمبلغ 2.4 مليار دولار مع التزام المملكة المتحدة بما يزيد قليلا على مليار دولار فى حين تعهدت ألمانيا وكندا وفرنسا واليابان بمبلغ 618 مليون دولار و290 مليون دولار و229 مليون دولار و147 مليونا على التوالي.

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