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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير الطيران المدني يتفقد «المشاية الكهربائية» بمطار القاهرة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:22 م
مشروع المشاية الكهربائية
مشروع المشاية الكهربائية
فاتن غلاب -محمود السعدي
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قام الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم، بجولة تفقدية لمشروع المشاية الكهربائية التي تربط بين مبني الركاب رقم 2 الجديد والجراج المتعدد الطوابق بمطار القاهرة، بحضور نائبه الطيار منتصر مناع، والطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر الطيران، ولفيف من قيادات قطاع الطيران المدني، وعدد من محرري شئون الطيران.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة بمبنى الركاب 2، وتحسين مستوى خدمة انتظار السيارات لرواد المبنى، وكذا تنظيم وتسهيل حركة المترددين على مبنى الركاب، فضلا عن الاستغلال الأمثل للجراج المتعدد الطوابق.

واستمع وزير الطيران والحضور إلى شرح تفصيلي عن مراحل إنشاء وتنفيذ المشروع، كذلك أعمال تنسيق الموقع العام والطرق المحيطة، حيث يشمل المشروع مشاية كهربائية مغطاة بطول 310 أمتار، وكوبري بطول 60 مترا، وعرض 7.5 متر، من خلال منطقتين تجميع (الأولى عند الجراج متعدد الطوابق، والثانية عند مبنى الركاب 2)، بالإضافة إلى 5 أماكن للخدمات موزعة بطول المشاية، بالإضافة إلى منطقة انتظار (HUB) بمساحة 1200 متر مربع تشمل مساحات تجارية ودورات مياه، كما تمت إعادة تنسيق المنطقة بين صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب 2، لتشمل أماكن انتظار للأتوبيسات السياحية وكافتريات وغرفًا إدارية للشرطة والمراقبة.

وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 35% حتي الآن، وسيتم الانتهاء منه أواخر شهر يونيو 2021.

وأكد وزير الطيران أن ما يتم من أعمال تطوير وتحديث بمطارات الجمهورية خاصة مطار القاهرة الدولي، يهدف فى المقام الأول إلى تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية لضيوف مصر تتوافق مع المعايير العالمية، بما يسهم في توفير كافة سبل الراحة والأمان للركاب والمسافرين. 

وأضاف أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع الطيران المدنى، باعتباره من أهم القطاعات الاستراتيجية الحيوية التى تسهم فى تنمية الاقتصاد الوطني.

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