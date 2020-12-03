«الإنجيلية» تعلق جميع الزيارات الرعوية

اجتمع المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عبر وسائل التواصل الإلكتروني اليوم، وقرر المجلس استمرار العبادة بالكنائس بحضور مصلين في 25% من مساحة الكنيسة لكافة الاجتماعات والمناسبات، وتعليق جميع الزيارات الرعوية، وضرورة التشديد والتدقيق في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة.وتابع المجلس: فيما يخص الجنازات، لا يزيد عدد الحضور على 25% من مساحة الكنيسة، على أن تقتصر المراسم على الصلاة بالكنيسة فقط ويلغى العزاء بجميع القاعات، وفيما يخصُّ الأفراح يقتصر الحضور على 25% من مساحة الكنيسة، وإلغاء أي تجمعات، على أن تتم المغادرة مباشرةً بعد مراسم الأفراح.وسيجتمع المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، يوم السبت 19 ديسمبر لمتابعة الموقف في ضوء الأوضاع والاطلاع على كافة التقارير.