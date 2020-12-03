غدًا.. افتتاح 9 مساجد في كفرالشيخ بتكلفة 24 مليون جنيه

استعدت مديرية الأوقاف بمحافظة كفرالشيخ، لافتتاح 9 مساجد غدًا الجمعة، تابعة لوزارة الأوقاف بالجهود الذاتية، بإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ.أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم افتتاح 9 مساجد بقرى محافظة كفرالشيخ، بتكلفة إجمالية 24 مليون و510 آلاف جنيه، وسبق افتتاح 10 مساجد، مؤكدًا أن مصر تهتم ببناء وإعمار المساجد بالعزب والقرى والمدن.وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية تتابع الاستعدادات لافتتاح المساجد، مؤكدًا أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بصفة يومية بـ4 آلاف مسجد تابعة لمديرية الأوقاف بكفرالشيخ، بالإضافة للمساجد الجديدة التي سيتم افتتاحها، مشيرًا إلى أن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، يحرص على متابعة المساجد، والاهتمام بإنشاء مساجد جديدة، المقامة تحت الإشراف الهندسي المباشر للمديرية، مشيرًا إلى أن قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات سيشهدون افتتاح المساجد كلُ في دائرة إدارته.وأضاف يونس: سيتم افتتاح مسجد الفتح بقرية الكفر الجديد، والرحمة بقرية 13 الحفير بمركز الحامول، ومسجد المرحوم محمد الدسوقي، بقرية القليني بمركز الحامول، ومسجد عزبة سلامة بعزبة سلامة بالعجوزين التابعة لمركز دسوق، ومسجد عبدالعال حسن، بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم،ومسجد عاشور بقرية قبريط التابعة لمركز فوه، ومسجد السلام يوسف قنديل بقرية زهران التابعة لمركز كفرالشيخ، ومسجد عزبة جمعة التابعة لمركز الحامول، ومسجد الرحمة بقرية العونة بدقميرة التابعة لمركز كفرالشيخ.