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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

ارتفاع وفيات «كورونا» في إسرائيل لـ2890 حالة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:24 م
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 2890 حالة منذ بداية الجائحة.

وأشارت الوزارة، في بيان أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إلى أنه تم تسجيل 1523 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، منذ أمس الأربعاء، في أعلى حصيلة يومية منذ 15 أكتوبر الماضي.

ولفت البيان إلى أن عدد الحالات النشطة يبلغ الآن 11660 حالة، من بينهم 292 شخصًا في حالة خطرة.

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