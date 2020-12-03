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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس «قضايا الدولة» بمطروح: جنبنا الدولة دفع تعويضات بـ 500 مليون

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:52 م
أحمد عبدالغني
أحمد عبدالغني
ياسمين شعيب
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قال المستشار أحمد عبدالغني، رئيس هيئة قضايا الدولة بمحافظة مطروح، إنه تم تجنيب الدولة والخزانة العامة من دفع مبالغ مالية كبيرة في العديد من قضايا التعويضات، والتي تربو قيمتها علي 500 مليون جنيه.

وأشار رئيس هيئة قضايا الدولة بمحافظة مطروح، إلى أن أبرز تلك التعويضات كان يتعلق بمحطة الطاقة النووية بمدينة الضبعة، وأضاف "إن للمال العام رجال يحمونه متسلحين بسلاح القانون ضد كل من تسول له نفسه للاقتراب منه".

جاء ذلك خلال افتتاح مبنى هيئة قضايا الدولة بمطروح، بحضور المستشار الدكتور أبو بكر الصديق، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، والمستشار إبراهيم عبدالخالق، رئيس المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة، والمستشار حسين مصطفى، النائب الأول لهيئة قضايا الدولة، والمستشار حاتم عبد العال، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الرحمن حافظ، رئيس محكمة مطروح الابتدائية، وأعضاء من مجلس النواب والشيوخ، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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