ألمانيا تستقبل 99 مهاجرا من اليونان

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الخميس، عن وصول 99 مهاجرا من اليونان إلى مدينة هانوفر الألمانية على متن طائرة.وأوضحت الوزارة أن هؤلاء المهاجرين يمثلون 21 أسرة و13 شخصا من القصر غير المصحوبين بذويهم.وأضافت الوزارة أن ألمانيا استقبلت بذلك إجمالي 1291 شخصا من اليونان منذ شهر أبريل الماضي.ومن بين القادمين الجدد، ينحدر إجمالي الـ13 شخصا غير المصحوبين بذويهم ضمن حصة اللاجئين المعترف بهم، التي تبلغ إجمالي 1553 شخصا، والتي تعهدت الحكومة الاتحادية باستقبالهم بعد الحريق المروع الذي شهده معسكر موريا اليوناني.