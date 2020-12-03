«تنسيقية الشباب» تكرم أبناء وزوجة الشهيد أحمد عبد الفتاح بقنا

كرمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسرة الشهيد أحمد عبدالفتاح، وذلك بديوان عام محافظة قنا بحضور نائب المحافظ، وذلك ضمن مبادرة "على راسنا" التي أطلقتها التنسيقية للاحتفال بأبناء الشهداء.وحضر التكريم كل من حازم عمر، نائب محافظ قنا وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضوا التنسيقية إيمان طلعت، ورضوان عبدالغنى.كما قدم أعضاء التنسيقية خالص الشكر والتحية والتقدير لأسرة الشهيد، مؤكدين أن التنسيقية دائما بجوار أبناء الشهداء وأن هذا التكريم أقل مايمكن أن يقدم لأبناء الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن.وكانت التنسيقية قد أطلقت حملة بعنوان "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء، بالتزامن مع أعياد الطفولة، ومن المقرر أن تنظم التنسيقية عددًا من الزيارات لمحافظات مختلفة لتكريم أبناء الرجال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه الحملة تأتي في إطار التضامن مع أبناء الشهداء، والاحتفاء بهم تقديرًا لتضحيات آبائهم الأبطال.