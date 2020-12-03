القصير: منظومة قش الأرز ساهمت في زيادة الوعي البيئي

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن موسم جمع قش الأرز هذا العام، يعد نموذجًا متميزًا للتكامل الحكومي والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة باتباع منهج متكامل وتشاركي يضمن دمج البعد البيئي مع الاقتصادي.وأشار القصير، في تصريحات له اليوم، إلى أن تلك المنظومة ساهمت في زيادة الوعي البيئي لدى المزارعين، بالحد من التأثيرات السلبية للسحابة السوداء، بما يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين، لافتا إلى أنه من الناحية الاقتصادية، ساهمت في خلق فرص عمل جديدة خاصة في المناطق الريفية لصغار المزارعين،والمؤسسات الأهلية، حيث حققت عائد إضافي لمزارعي الأرز، بما ساهم في زيادة دخله.وأوضح وزير الزراعة، أن هناك استراتيجية متكاملة في إطار التعاون بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة والمؤسسات المعنية، لتعظيم الاستفادة من كافة المخلفات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية أو مخلفات التصنيع الزراعي على مستوى القرى وإعادة تدويرها لخلق قيمة مضافة، وزيادة العائد للمزارع والمربي وتحسين دخولهم، فضلا عن المساهمة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.وأضاف القصير، أن تدوير هذه المخلفات سينتج عنه زيادة كميات الأسمدة العضوية وإنتاج أعلاف غير تقليدية، فضلا عن بعض المنتجات الثانوية، كذلك تحسين المحيط البيئي والصحي في المناطق الريفية، وخلق فرص عمل جديدة غير تقليدية للشباب في المناطق الريفية.