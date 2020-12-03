رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القصير: منظومة قش الأرز ساهمت في زيادة الوعي البيئي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:49 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
طباعة
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن موسم جمع قش الأرز هذا العام، يعد نموذجًا متميزًا للتكامل الحكومي والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة باتباع منهج متكامل وتشاركي يضمن دمج البعد البيئي مع الاقتصادي.

وأشار القصير، في تصريحات له اليوم، إلى أن تلك المنظومة ساهمت في زيادة الوعي البيئي لدى المزارعين، بالحد من التأثيرات السلبية للسحابة السوداء، بما يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين، لافتا إلى أنه من الناحية الاقتصادية، ساهمت في خلق فرص عمل جديدة خاصة في المناطق الريفية لصغار المزارعين،والمؤسسات الأهلية، حيث حققت عائد إضافي لمزارعي الأرز، بما ساهم في زيادة دخله.

وأوضح وزير الزراعة، أن هناك استراتيجية متكاملة في إطار التعاون بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة والمؤسسات المعنية، لتعظيم الاستفادة من كافة المخلفات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية أو مخلفات التصنيع الزراعي على مستوى القرى وإعادة تدويرها لخلق قيمة مضافة، وزيادة العائد للمزارع والمربي وتحسين دخولهم، فضلا عن المساهمة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف القصير، أن تدوير هذه المخلفات سينتج عنه زيادة كميات الأسمدة العضوية وإنتاج أعلاف غير تقليدية، فضلا عن بعض المنتجات الثانوية، كذلك تحسين المحيط البيئي والصحي في المناطق الريفية، وخلق فرص عمل جديدة غير تقليدية للشباب في المناطق الريفية.


موضوعات متعلقة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21.. أسعار الذهب الخميس 3-12-2020

أول تعليق لـ «ريهام سعيد» على حلقة صيد الحيوانات (فيديو)

كما انفرد «الكابتن»..الزمالك يعلن قائمة الموسم الجديد

الصور

image description

محافظ أسيوط: ربط المراكز التكنولوجية ببوابة خدمات المحليات بالإنترنت

image description

« نور حياة» تجري عمليات جراحية للعيون لأهالي دمياط

image description

مصرع محامٍ فى حادث مرورى بدمياط

image description

لجنة من السكرتير المساعد والضرائب العقارية لتسعير الأراضي بأسيوط

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

تفاصيل آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. ما الجديد في القانون؟

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

تفاصيل آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. ما الجديد في القانون؟

اكتشاف صادم من الأطباء بسبب وجبة سوشى

فاو: مؤشر أسعار الغذاء يقفز في نوفمبر إلى ذروة 6 سنوات تقريبا

ألمانيا تسعى لمنح معاشات تقاعدية قريبا للعاملين المستقلين

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
ماجد حبته
ابن القرضاوى.. شابه أباه
خالد عكاشة
أردوغان أمام بيع تركيا بالقطعة
صفوت البياضي
رسالة التعليم المقدسة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «2»
المزيد

الثقافة

مصطفى الفقي: مصر عصية على السقوط وتسير على الطريق الصحيح

في ندوة بدار الكتب.. مؤرخون: بنك مصر علامة مضيئة في الاقتصاد المصري

«ثقافة سوهاج» تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات

افتتاح معرض الكتاب بجامعة الأزهر بنات