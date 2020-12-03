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مصر

سعفان لـ«صيادي ناصر»: السيسي حريص على تحسين مستوى معيشة الأكثر احتياجا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:48 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة اليوم الخميس، جولاته الميدانية للمحافظات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة ليحيوا "حياة كريمة" تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، فضلا عن دعم فئة صغار الصيادين، حيث كانت المحطة الثالثة- بعد لقاء صيادي بحيرة مريوط بالإسكندرية، وصائدي الأسماك وسط حلقة السمك بمدن محافظة البحر الأحمر- لقاء عدد كبيرة من صيادي بحيرة ناصر بنادي كيما بأسوان، واطمأن على أحوالهم المعيشية، واطلع علي مشاكلهم الأساسية.

وأكد الوزير ضرورة البدأ في تسجيلهم ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، تمهيدا لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا.

جاء ذلك بحضور محافظ الإقليم اللواء أشرف عطية، ومحمد عبد الوهاب، مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، وشيخ الصيادين بالمحافظة، وحشد كبير من صيادي بحيرة ناصر.

وأكد وزير القوى العاملة، حرصه على التواجد وسط العمال بكافة القطاعات للتعرف عن قرب عن كافة المشاكل للإسراع في تذليلها والمساعدة في حلها مع الجهات المعنية المختلفة، منوها إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو توفير الرعاية لفئة الصيادين من خلال تصنيفها وعمل قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدًا لتقديم الرعاية على أرض الواقع.

واستمع الوزير لبعض المشاكل والمعوقات التي تواجه بعض الصيادين، موجها حصرها لحلها تمهيدا لشمولهم بالرعاية صحيا واجتماعيا.

وقال سعفان، إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والانتقال إلى مواقع عملهم المختلفة في كل المحافظات للبدأ في وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة على الطبيعة من خلال مشروعاتهم.

ولفت سعفان إلى أنه التقى منذ أيام صيادي بحيرة مريوط بالإسكندرية، وصائدي الأسماك بمدن محافظة البحر الأحمر- مشيرا إلى أنه سوف يجوب محافظات الجمهورية للقاء صغار الصيادين للتعرف عن قرب علي مشاكلهم علي الطبيعة لتقديم يد العون لهم، حتى تتكون لدينا قاعدة بيانات كاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، داعيا كل مؤسسات الدولة المعنية والمجتمع المدني للتكاتف جميعًا حتى ننجح للانتقال بهذه الفئة من وضع لا يرضاه أحد إلى وضع أخر نتمناه لأنفسنا ونساعد تلك الفئة حتى تحيا حياة كريمة.

وأصدر سعفان توجيهات فورية لمدير مديرية القوى العاملة بأسوان، بالانتهاء من حصر وتسجيل الصيادين تمهيدا لعمل وثيقة للتأمين التكافلى لكل صياد وعامل صياد مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومي، باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المديريات، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي وذلك كله نتيجة حادث، بالإضافة إلى عدة تغطيات إضافية مثل، نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبى، وتكون تغطية الوثيقة على مدار 24 ساعة ويتم تجديدها سنويا.

ولفت وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة بدأت في وضع خطة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة على الطبيعة، بالمشروعات القومية على مستوى الجمهورية لرعاية هذه الفئة في مطلع العام المقبل.

وأكد وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية حريصة كل الحرص علي رعاية جميع الفئات الأولى بالرعاية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لها لتحسين مستوى معيشة هذه الفئات، منوها إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو توفير الرعاية لفئة الصيادين من خلال تصنيفها وعمل قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدًا لتقديم الرعاية على أرض الواقع.

وقال، إن مبادرة "صيادي مصر" التي أطلقتها وزارة القوى العاملة مفتوحة لكل جهات الدولة لرعاية الصيادين، باعتبارهم من أكثر الفئات احتياجا للرعاية وهم من فئة العمالة غير المنتظمة التي لها طبيعة خاصة وليست لها استمرارية في العمل.

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