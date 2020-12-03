السعودية تُسجل 11 وفاة و230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وتسجيل 368 حالة شفاء جديدة.وأشارت الصحة السعودية، في بيان اليوم الخميس، إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لافتة إلى منطقة مكة المكرمة سجلت اليوم ثاني أعلى إصابات في المملكة بـ 42 إصابة، فيما سجلت منطقة جازان تسجل أقل إصابات في المملكة بـ 3 إصابات فقط.وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في السعودية 358102 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 347881، كذلك بلغ إجمالي حالات الوفاة في السعودية 5930، بينما بلغت الحالات النشطة في السعودية 4291.وأوضحت الوزارة أن نسبة التعافي من حالات كورونا في المملكة بلغت 97.14%، فيما تراجعت الحالات الحرجة بـ«كورونا» في السعودية، حيث بلغت اليوم 607 حالات.