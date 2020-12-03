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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 14 سائقًا بتهمة تعاطي المخدرات في الإسماعيلية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:57 م
ضبط سائق
ضبط سائق
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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شن مرور الإسماعيلية حملة مرورية مكبرة للتحاليل الطبية للسائقين، لمعرفة مدى تعاطيهم المواد المخدرة، وأسفرت الحملة عن ضبط 14 سائقًا يتعاطون مواد مخدرة.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام العميد عماد سرحان مدير مرور الإسماعيلية، والعقيد محمد سليمان رئيس مباحث مرور الإسماعيلية، واللجنة الطبية المرافقة له، بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدي السيارات خلال حملة مرورية على الطرق الرئيسية والفرعية في الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 14 حالة إيجابية لسائقي سيارات أجرة وملاكي ونقل يتعاطون المخدرات.

وهم: "محمد.ع.ع"، 38 عاما، دبلوم زراعة مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، و"محمود.م.م"، 23 عاما، دون عمل، مقيم أبوبلح دائرة مركز الإسماعيلية، و"نادر.ع.ا"، 29 عاما، دبلوم صنايع، مقيم أبوبلح دائرة مركز الإسماعيلية، و"ناصر.ح.م"، 56 عاما، دبلوم تجارة، مقيم الشهداء دائرة قسم ثان الإسماعيلية، و"أحمد.ع.ع"، 45 عاما، دون عمل، مقيم كوبري سيناء دائرة مركز الإسماعيلية، و"علاء.ا.ع"، 26 عاما، دون عمل، مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، و"سلامة.س.ح" 37 عاما، صاحب معرض سيارات، مقيم دائرة مركز الإسماعيلية، و"محمد.م.ع"، 33 عاما، نجار، مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، و"سالم.ع.س" 37 عاما، عامل، مقيم دائرة مركز أبوصوير، و"نصار. ق. م" 27 عاما، حاصل على دبلوم صنايع، و"محمد.ر.م" 26 عاما، دون عمل، مقيم المسخوطة دائرة مركز القصاصين، و"محمد.ا.م" 38 عاما، حاصل على دبلوم صنايع، مقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، و"محمد.ع.ح" 27 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، مقيم أبوكبير بمحافظة الشرقية، و"محمد.ك.ع" 24 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، مقيم أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية.

وتم التحفظ على السائقين والسيارات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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