مقتل 2783 من أذربيجان خلال الحرب في «قره باغ»

كشفت وزارة الدفاع​ الأذربيجانية، اليوم الخميس، عن الخسائر البشرية في حربها مع القوات الأرمينية، مشيرة إلى أنها خسرت 2783 من جنودها قُتلوا خلال المعارك مع قوات أرمينية في إقليم ​ناجورنو قره باغ​، وأن ما يزيد على 100 جندي آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.من جهة أخرى، سبق أن كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، عن إعادة تركيا لأكثر من 900 مرتزق سوري موالين لتركيا، إلى بلادهم، بعد توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.وعلى صعيد آخر، أصدر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، قرارًا بتغيير تاريخ الاحتفال بعيد النصر الأذري، ليوافق 8 نوفمبر بدلًا من 10 نوفمبر من كل عام، احترامًا لذكرى وفاة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.