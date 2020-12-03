تفاصيل ضبط 3 شبكات دعارة إلكترونية في عدة محافظات

قواد وزوجته يديران صفحة للدعارة في الإسكندرية

فتاة الشروق تبث أفلاما إباحية على النت

نجحت جهود الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من المتهمين بإدارة صفحات لاستقطاب راغبي المتعة الجنسية المحرمة على "فيس بوك"، شخص وسيدتان بالقاهرة يديرون صفحة للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعى.تمكنت إدارة حماية الآداب بمديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص "سيدتين – فنى حاسب آلى"، لاثنين منهما معلومات جنائية، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامهم بإنشاء صفحة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعى والتواصل مع الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى، وضبط بحوزتهم "3 هاتف محمول – مبلغ مالى" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، وجود صفحة بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يُبدى من خلالها المعلن استعداده لتسهيل الأعمال المنافية للآداب بكافة صورها وأشكالها.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كلًا من (منشئ الصفحة "بدون عمل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالأسكندرية، له معلومات جنائية - زوجته، مقيمة بذات العنوان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الآثم وتسهيل وعرض المتهمة الثانية "زوجته" على عملائه لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت وقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة المتهمة الثانية أيدت ما جاء بأقوال المتهم الأول على النحو المشار إليه، وعثر بحوزتهم على (2 هواتف محمولة أحدهما خاص بالمتهم الأول يحتوى على عدد من الرسائل والمحادثات الداله على النشاط الآثم - مبلغ مالى).أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى قيام إحدى الفتيات بإنشاء العديد من الحسابات على أحد التطبيقات الإلكترونية على شبكة الإنترنت وقيامهما من خلال تلك الصفحات بعمل بث مباشر لمقاطع فيديو منافية للآداب مع متابعتها مقابل حصولها على مبالغ مالية.تم عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وتبين إنها (بدون عمل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة – لها معلومات جنائية) وبمواجهتها أقرت بنشاطها المؤثم على النحو المشار إليه وضُبط بحوزتها (هاتف محمول - إسطوانة مدمجه "CD" محمل عليها مجموعة من فيديوهات المتهمة يؤكد نشاطها المؤثم).