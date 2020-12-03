بعد غرق حارس أمن.. كيف تبتلع الرمال المتحركة البشر؟

«ماهى الرمال المتحركة»

«مكوناتها»

«كيفية الوفاة»

شيع المئات من قرية منشأة السلام التابعة لمركز تمي الأمديد في الدقهلية، مساء الأربعاء، جنازة حارس الأمن الذي توفى غارقا في الرمال المتحركة بمنطقة «تل الربع» الأثرية، وتعجب الجميع من طريقة وفاته غارقا وسط الرمال المتحركة بالمنطقة الأثرية.الرمال المتحركة هي رمال فريدة من نوعها فيزيائيًا إذ تعتبر من السوائل غير النيوتونية، أي أنها لا تندرج تحت خصائص قانون نيوتن للزوجة، فهي سوائل تتغير درجة لزوجتها وفقًا للقوى التي تؤثر عليها، فتتغير بذلك حالتها الفيزيائية.تتكون الرمال المتحركة في المناطق القريبة من مصادر المياه من خليط من الرمال والطين المشبع بالماء، يكون مظهر الأرض متماسكًا أما باطنها فهش، حيث تعمل المياه أسفل الطبقة العليا على الحد من الاحتكاك بين حبيبات الرمال ومن ثم فلا تستطيع تحمل أي ضغط فوقها فيغوص ذلك الجسم.عندما تغرس قدمي الشخص داخل الحفرة تعيد حبيبات الرمال نفسها وتحاصر الشخص وتضغط على قفصه الصدري بحيث لا يكون هناك متسعًا لإتمام عملية التفس بشكل طبيعي.