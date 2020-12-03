حبس عاطلين لارتكاب 6 حوادث سرقة بالدخيلة غرب الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بطريقة التسلق والمفتاح المصطنع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط وإحضار شريكيهما الهاربين.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث القسم، بقيام عاطلين، لأحدهما له معلومات جنائية، مُقيمين بدائرة قسم محرم بك، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "التسلق والمفتاح المصطنع"، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الدخيلة مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.تم عمل كمين وألقي القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 6 حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات فى تلك الوقائع لدى عميليهما "أحدهما له معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة قسم شرطة الدخيلة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.