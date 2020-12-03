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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

المغازي: قرار الرئيس بتحسين وتطوير منظومة المخابز يضمن جودة رغيف الخبز

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:50 م
النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على الإسراع في الخطوات التنفيذية لتحديث منظومة المخابز وتوزيع الخبز على مستوى الجمهورية، بأنه قرار استراتيجي يخص سلعة حيوية تهم 100 مليون مصري.

وأكد المغازي، في بيان، أن تطوير منظومة المخابز بما يشمل نحو 28 ألف مخبز على مستوى البلاد يحسن الخدمة المقدمة عبر رغيف الخبز ويقضي على الهدر ويحسن كفاءتها، علاوة على أن العمل على تحويلها لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من السولار، يأتي في إطار تحسين منظومة المخابز وتطوير الآداء لها بشكل عام.

ولفت المغازي، إلى أن السنوات الماضية وبتوجيهات مباشرة من خلال الرئيس السيسي، تم تحسين الرغيف والحفاظ على جودته وضمان وصول الخبز لعشرات الملايين كل صباح والتصدي لكل المخالفين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وزارة التموين تضرب بيد من حديد على من يقومون بالتلاعب في حصص الدقيق أو يقدمون خدمة سيئة، مشددا على أن هناك حرص دائم من جانب الرئيس بالعمل على تعزيز الأمن الغذائي المصري بشتى السبل وتكوين احتياطي استراتيجي من القمح وهو ما يشهده الجميع وسط حالة من الاستقرار والآمان.

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