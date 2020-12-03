انتقال إدارة ميناء أنطاليا التركي إلى شركة قطرية

انتقل حق إدارة ميناء أنطاليا غرب تركيا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، إلى شركة قطرية، بموجب تصديق مجلس المنافسة التركي على عملية شراء حقوق إدارة الميناء الضخم، حسبما أفادت جريدة «الزمان» التركية.جاء ذلك بعد يومين على التصديق على صفقة بيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز الاستثمار القطري.وأوضحت الصحيفة التركية، أنه في الشهر الماضي، اتفقت شركة «جلوبال بورتس هولدنج»، على بيع حقوق إدارة ميناء أنطاليا إلى شركة قطرية تُشغل محطة الحاويات في ميان حمد القطري.ودفعت الشركة القطرية، مليون دولار، لصالح الشركة التي كانت تتمتع بحق إدارة ميناء أنطاليا حتى 2028.ويُعد ميناء أنطاليا أكبر ميناء منظم على الشريط الساحل الممتد لمسافة 700 ميل بحري، بين مدينتي إزمير ومرسين، كما يستقبل الميناء نحو 1500 سفينة سنوية ويتمتع بالقدرة على تداول 350 ألف حاوية وحدة مكافئة لعشرين قدمًا، و4 ملايين طن من البضائع السائبة والجافة.