2738 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 2738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت «الكيلة»- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»- أنه تم تسجيل 19 وفاة و1469 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 23.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.