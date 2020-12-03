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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مقتل ضابط وإصابة 3 جنود أتراك فى عملية تسلل كردى بريف حلب

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:59 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ضابط من القوات التركية وإصابة 3 جنود أتراك، في عملية تسلل نفذتها القوات الكردية، على محور باصوفان وكفرخاشر، ضمن ريف حلب الشمالي بعد منتصف ليل أمس.

وكان المرصد السوري، رصد بعد منتصف ليل الأربعاء، عملية تسلل نفذتها القوات الكردية المنتشرة بريف حلب الشمالي، على مواقع الفصائل الموالية لأنقرة في محور كفرخاشر في الريف ذاته.

ودارت اشتباكات بين الطرفين، ترافقت مع قصف مكثف نفذته القوات التركية على محاور القتال ومناطق أخرى في قرى مرعناز وبيلونة وبرج القاص وماسية الخاضعة لسيطرة القوات الكردية شمالي حلب، فيما ردت الأخيرة بقصف استهدف القاعدة التركية في كيمار بريف عفرين، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية على خلفية الاشتباكات والقصف بين الطرفين.

ورصد المرصد السوري في 29 من الشهر الفائت، اشتباكات متقطعة على محاور ريف حلب الشمالي، بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى.

وتسلل عناصر من القوات الكردية إلى محور كفركلبين بالقرب من مدينة مارع، واشتبكوا مع عناصر الفصائل هناك، تزامنًا مع قصف القوات التركية بالمدفعية الثقيلة لقرية عين دقنة، فيما قصفت القوات الكردية مواقع الفصائل في كفرخاشر بريف حلب الشمالي.

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