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مصر

رئيس الأركان يشهد إجراءات الاستعداد القتالى على الاتجاه الاستراتيجى الغربى

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:06 م
الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد
الدستور
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شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة من كل الأسلحة المقاتلة والمعاونة، والقوات الخاصة على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، والذي يأتي في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المتخذة لحماية حدود الدولة على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وأدار رئيس الأركان حوارًا مع القوات المصطفة من الضباط وضباط الصف والجنود، بدأه بنقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لهم على ما يقدموه من مجهودات لحماية عمق الأمن القومي المصري من اتجاه الغرب، ثم استمع لآرائهم واستفساراتهم نحو ما يدور فى أذهانهم تجاه القضايا المختلفة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

وأعقب الحوار القيام بجولة تفقدية لأعمال التطوير بمنفذ السلوم البرى، ونقاط الارتكاز الأمنى لعناصر حرس الحدود المزودة بأحدث الأجهزة المتطورة لمجابهة أعمال التسلل والتهريب، مشيدًا بالجاهزية والاستعداد القتالى العالي الذي تتمتع به عناصر تأمين الاتجاه الاستراتيجي الغربى.

كما شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود " بدر- 6" بالرماية بالذخيرة الحية، والذي نفذته إحدى وحدات الاتجاه الاستراتيجى الغربى، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وحضر المشروع عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التي بني عليها المشروع، ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو بمشاركة مختلف الأسلحة المقاتلة والمعاونة بتعاون وثيق مع الأفرع الرئيسية، ثم تطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة، وقد ظهر خلال المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة، من مهارات ميدانية وقدرة عالية علي المناورة ودقة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة.

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