«مناهضة العنف ضد المرأة» ندوة بآداب جنوب الوادى

نظمت كلية الآداب بجامعة جنوب الوادي اليوم الخميس ندوة بعنوان مناهضة العنف ضد المرأة تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بقنا.وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة جنوب الوادى تهتم بقضايا المرأة فى المجتمع، حيث أنشأت الجامعة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة تهدف إلى حماية المرأة من جميع أشكال العنف.بدوره، أشار عميد كلية الآداب الدكتور محمد سيد عبدالوهاب إلى الآثار النفسية التي تلحق بالمرأة جراء تلك الممارسات ومدى ضررها ونتائج ذلك على الأسرة والمجتمع.وأشارت الدكتورة هدى السعدى إلى دور المجلس القومى للمرأة فى دعم قضايا المرأة فى المجتمع وتكثيف الجهود لتعزيز مكانتها فى جميع المجالات وحمايتها من كل ما تتعرض له من معوقات، كما أكدت ضرورة وعى المرأة بحقوقها وإمكانية اللجوء إلى القانون والمجتمع المدنى ومؤسساته فى حالة تعرضها لأى من أشكال العنف المعنوى أو المادى.كما قدم الدكتور محمد يونس ملخصًا وافيًا عن أشكال العنف ضد المرأة التى يجرمها القانون، وعن أهمية البدء فى وضع تشريعات أكثر تضمن لها حق العيش فى مأمن من تلك الممارسات.