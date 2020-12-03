حجز سائق متهم بحيازة مستلزمات طبية فاسدة

قررت نيابة الساحل، حجز سائق سيارة لحيازته 27 ألف أمبول سحب دماء منتهية الصلاحية، في أحد الأكمنة الأمنية 24 ساعة، لحين ورود التحريات.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لأجهزة البحث الجنائي والمعينة بأحد الأكمنة بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط سائق سيارة أجرة، مقيم بمحافظة كفرالشيخ، بحوزته 27 ألف أمبول خاص بسحب الدماء مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تسليمها لأحد الأشخاص لا يعرف بياناته.وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.