انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بالمرج

قررت نيابة المرج انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق، الذي نشب صباح اليوم الخميس داخل شقة سكنية؛ لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يُفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.